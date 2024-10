"Via Libertà è sporca, serve maggiore pulizia" (Di domenica 6 ottobre 2024) Come si evince dalla foto la via più importante e bella della nostra città è piena di rifiuti di ogni genere (foglie, bottiglie di plastica carta varia). Considerando che questa strada è battuta ogni giorno da centinaia di turisti, prego l'amministrazione comunale di avere un occhio di riguardo a (Di domenica 6 ottobre 2024) Come si evince dalla foto la via più importante e bella della nostra città è piena di rifiuti di ogni genere (foglie, bottiglie di plastica carta varia). Considerando che questa strada è battuta ogni giorno da centinaia di turisti, prego l'amministrazione comunale di avere un occhio di riguardo a (Palermotoday)

Palermotoday - Via Libertà è sporca serve maggiore pulizia

Patrick Zaki arriva a Bergamo: porta “Sogni e illusioni di libertà” a Molte Fedi - Per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media è stato in carcere per 20 mesi. È solo la pausa di uno studente che torna a casa temporaneamente. Patrick George Zaki è nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto, in una famiglia copta. ... (Bergamonews)

Senato: La Russa, 'auguri alla Segre, ogni giorno esempio di democrazia e libertà' - La sua costante testimonianza costituisce ogni giorno un esempio concreto di difesa dei valori di democrazia, tutela della libertà e salvaguardia dei diritti di ogni individuo". . Roma, 10 set (Adnkronos) - "A nome mio personale e del Senato della Repubblica esprimo i più sinceri auguri di buon ... (Liberoquotidiano)

L’iPhone sarà ancora più aperto in Europa: libertà totale sulle app predefinite e possibilità di disinstallare ogni app Apple - Leggi tutto . . Apple si sta preparando ad ulteriori modifiche per rendere iOS perfettamente aderente alle richieste del digital market act. Entro il prossimo anno permetterà agli utenti europei di impostare le app predefinite per un numero maggiore di tipologie e di disinstallare ogni app, ... (Dday)