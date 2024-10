"Una Lega santa che vuole fermare quest'invasione": migranti e sinistra, la sfida da Pontida (Di domenica 6 ottobre 2024) La Pontida 2024 che questa mattina avrà il suo pieno compimento a partire dalle 10, ruoterà attorno al concetto della difesa dei confini e della civiltà occidentale e a quello del raggiungimento dell'Autonomia differenziata. Il primo si può leggere anche come la battaglia contro l'immigrazione clandestina e contro quelli che la alimentano sognando una sorta di sostituzione etnica. Un concetto centrale fin dalle origini della Lega, che si materializza attorno a due date: il 7 ottobre 1571 e il 7 ottobre 2023. La prima ricorda la battaglia di Lepanto, quando la federazione delle forze occidentali riuscì a sconfiggere la flotta ottomana che voleva islamizzare l'Europa. (Di domenica 6 ottobre 2024) La2024 chea mattina avrà il suo pieno compimento a partire dalle 10, ruoterà attorno al concetto della difesa dei confini e della civiltà occidentale e a quello del raggiungimento dell'Autonomia differenziata. Il primo si può leggere anche come la battaglia contro l'immigrazione clandestina e contro quelli che la alimentano sognando una sorta di sostituzione etnica. Un concetto centrale fin dalle origini della, che si materializza attorno a due date: il 7 ottobre 1571 e il 7 ottobre 2023. La prima ricorda la battaglia di Lepanto, quando la federazione delle forze occidentali riuscì a sconfiggere la flotta ottomana che voleva islamizzare l'Europa. (Liberoquotidiano)

