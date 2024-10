Trovata ferita in montagna, rondine montana torna libera dopo le cure dei volontari del Cras (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante un'escursione in montagna, una coppia rinviene una rondine montana ferita. Un incontro casuale, che però è stato provvidenziale per l'animale. La coppia decide di portarla al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Rimini, perché se ne possano prendere cura.Era la prima volta che (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante un'escursione in, una coppia rinviene una. Un incontro casuale, che però è stato provvidenziale per l'animale. La coppia decide di portarla al Centro Recupero Animali Selvatici () di Rimini, perché se ne possano prendere cura.Era la prima volta che (Riminitoday)

La montagna può curare la ferita interiore - In Valchiusella, un festival propone meditazioni e riflessioni intime in un paesaggio incontaminato. Quest’anno era dedicato ai padri che non ci sono più. C’è chi si è commosso e non ce l’ha fatta a parlare, ma questo ricordo ristoratore ha fatto bene a tutti. Continua a leggere . (Laverita.info)