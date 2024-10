Stazione terra di nessuno Ora arrivano i rinforzi

(Di domenica 6 ottobre 2024) La sindaca Alessia Borroni accompagnata dal Comandante della polizia locale Roberto Curati è stata ricevuta a Monza in Prefettura. Un incontro richiesto dal primo cittadino di Seveso per fare il punto della situazione sull’area dellaferroviaria e dell’adiacente piazza Mazzini, dove c’è il bar della, che da tempo crea diversi problemi e sulle azioni di prevenzione da realizzare nell’immediato futuro. Una richiesta che ha avuto risposta positiva. Infatti, l’area delladi Seveso e la piazza Mazzini saranno blindate e controllate da un aiuto congiunto delle forze dell’ordine a causa di episodi notturni di violenza e reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti. (Ilgiorno)