Sconto di pena per assassino Giogiò, la mamma: “Non è giustizia” (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa mamma di Giogiò non ci sta. L’ipotesi che l’assassino di suo figlio possa tornare in libertà dopo non più di 14 anni dall’omicidio la sconvolge. La sentenza a 20 anni di reclusione emessa il 19 marzo scorso con rito abbreviato nei confronti del 17enne accusato dell’omicidio il 31 agosto dell’anno scorso in piazza Municipio a Napoli, al termine di una lite nella quale il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, 24 anni, aveva difeso un amico non è stata impugnata ed è diventata così definitiva. La pena, al netto dello Sconto garantito dall’abbreviato, da 30 a 20 anni, passa in giudicato e potrà essere ora ridotta di un sesto in base a quanto previsto dalla riforma Cartabia nella parte in cui si prevede il beneficio quando si rinunci all’appello, deflazionando così l’apparato giudiziario dal macigno dei procedimenti in corso. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadinon ci sta. L’ipotesi che l’di suo figlio possa tornare in libertà dopo non più di 14 anni dall’omicidio la sconvolge. La sentenza a 20 anni di reclusione emessa il 19 marzo scorso con rito abbreviato nei confronti del 17enne accusato dell’omicidio il 31 agosto dell’anno scorso in piazza Municipio a Napoli, al termine di una lite nella quale il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, 24 anni, aveva difeso un amico non è stata impugnata ed è diventata così definitiva. La, al netto dellogarantito dall’abbreviato, da 30 a 20 anni, passa in giudicato e potrà essere ora ridotta di un sesto in base a quanto previsto dalla riforma Cartabia nella parte in cui si prevede il beneficio quando si rinunci all’appello, deflazionando così l’apparato giudiziario dal macigno dei procedimenti in corso. (Anteprima24)

Anteprima24 - Sconto di pena per assassino Giogiò la mamma | Non è giustizia

Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò: “Politica dovrebbe chiedermi di scendere in campo” - “Dove sono i politici che ti propongono di scendere in campo?”. . “Va detto perché mio figlio si è immolato per tutti quanti. “Un eventuale invito dovrebbe arrivare ora, dopo un anno di impegno civico e di battaglie che hanno portato, ad esempio, a cambiare una legge sui minori, non ... (Dayitalianews)

Napoli, la mamma di Giogiò: “La politica dovrebbe chiedermi di scendere in campo” - . Sottolineando che non si tratta di una richiesta […] The post Napoli, la mamma di Giogiò: “La politica dovrebbe chiedermi di scendere in campo” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – "Dove sono i politici che ti propongono di scendere in campo?", si chiede Daniela Di Maggio, madre del ... (Lidentita)

Napoli, la mamma di Giogiò: “La politica dovrebbe chiedermi di scendere in campo” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24)