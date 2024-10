Ristoranti e kebab. Il divieto si allarga a nuove strade. In un mese la delibera (Di domenica 6 ottobre 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Oltre a via Gioberti ci sono altre tre strade fiorentine – e fuori dal centro storico – in cui a metà novembre dovrebbe scattare il blocco alle licenze di somministrazione sia di alimenti che di bevande alcoliche. Che detta in soldoni significa: stop alla nascita di Ristoranti, pizzerie, paninoteche, minimarket, kebabbari e bar. Comune e associazioni di categoria, in questi giorni, stanno ragionando se inserire nell’elenco delle strade da salvaguardare anche via Senese (da piazza di Porta Romana al Galluzzo), via Pisana (da piazza pier Vettori alla Porta di San Frediano) e via del Ponte alle Mosse. (Di domenica 6 ottobre 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Oltre a via Gioberti ci sono altre trefiorentine – e fuori dal centro storico – in cui a metà novembre dovrebbe scattare il blocco alle licenze di somministrazione sia di alimenti che di bevande alcoliche. Che detta in soldoni significa: stop alla nascita di, pizzerie, paninoteche, minimarket,bari e bar. Comune e associazioni di categoria, in questi giorni, stanno ragionando se inserire nell’elenco delleda salvaguardare anche via Senese (da piazza di Porta Romana al Galluzzo), via Pisana (da piazza pier Vettori alla Porta di San Frediano) e via del Ponte alle Mosse. (Lanazione)

