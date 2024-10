Promozione girone A, quarta giornata: pari esterno del Cus Palermo, il Montelepre cade a Mazara (Di domenica 6 ottobre 2024) Una quarta giornata che ha riservato alcuni risultati a sorpresa nel girone A del campionato di Promozione.Il sabato pomeriggio ha visto la vittoria del Bagheria 1919 sul Valderice: 2-0 il finale, grazie alle reti di Garcia e dell’ex rosanero Raimondo Lucera.pari esterno, oggi, del Cus (Di domenica 6 ottobre 2024) Unache ha riservato alcuni risultati a sorpresa nelA del campionato di.Il sabato pomeriggio ha visto la vittoria del Bagheria 1919 sul Valderice: 2-0 il finale, grazie alle reti di Garcia e dell’ex rosanero Raimondo Lucera., oggi, del Cus (Today)

Eccellenza girone A, quarta giornata: pari per l’Athletic, il San Giorgio Piana batte il Marineo - Un. . Va in archivio anche la quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza: dopo tre vittorie consecutive l’Athletic Club Palermo costretta al pari, 1-1 a San Vito Lo Capo. . . I nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da Vito ... (Today)

Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la quarta giornata - Due pareggi e una sconfitta per le squadre salentine nella quarta giornata del campionato di Serie D, girone H. Muovono la classifica Casarano e Ugento, resta fermo invece il Nardò. Il Casarano ha messo a referto un 3-3 contro la Palmese, una delle formazioni più in forma di questo avvio di... (Lecceprima)

Promozione girone A, quarta giornata: pari esterno del Cus Palermo, il Montelepre cade a Mazara - La squadra di Zappavigna fermata dal Fulgatore, i ragazzi di Guida perdono contro i gialloblù dopo essere stati in vantaggio per 1-0 sino all'85'. Lo Sport Palermo fa 1-1 in casa col Bagheria 90011 ...(palermotoday)

Biancorossi corsari a Cosenza: bottino pieno - Il Südtirol espugna ilo stadio San Vito-Gigi Marulla:.Ospiti in vantaggio con Rover dopo 8’ e al 31’ della ripresa il raddoppio di Zedadka ...(ladigetto)

Terracina, prima sconfitta in campionato: al Bartolani finisce 0-2 - Prima sconfitta in campionato per il Terracina, che in casa (ma non ancora al Colavolpe, bensì al Bartolani di Cisterna) perde 2-0 contro l’Anzio. Il match, giocato nel pomeriggio, cambia nella parte ...(latinatoday)