Pallamano A Silver. Pari amaro del Carpi in Sicilia. Avanti nel finale, si fa rimontare (Di domenica 6 ottobre 2024) Sfuma sul più bello in Sicilia il sogno della Len Solution di firmare la terza vittoria su 3 e restare in vetta alla Serie A Silver. Dopo essere andati a risposo Avanti 13-10 a Enna i ragazzi di coach Agazzani si fanno rimontare dall'Haenna e devono accontentarsi di un punto dopo il 26-26. La squadra bianconera parte in rincorsa e al 14' è sotto 6-4, poi 10-8 al 23', ma con un break di 5-0 firmato da Serafini (7 reti per lui), Carabulea, Bendini e due volte Bastano arriva il +3 del riposo. Nella ripresa Carpi sembra poter da subito chiudere la gara con giocate da applausi e dopo 5' vola già sul 17-12 poi è sul +5 (24-19) anche a 10' dalla fine e quindi sul 25-21 negli ultimi 5'. Ma proprio lì i Siciliani con un parziale di 5-1 (con qualche fischiata dubbia) e l'ultima rete segnata a 20 secondi dalla fine tolgono dal piatto Carpigiano la terza vittoria di fila.

