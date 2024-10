PAGELLE Bologna-Parma, i VOTI ai protagonisti del match (Di domenica 6 ottobre 2024) I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A: PAGELLE Bologna-Parma I VOTI, i TOP e i FLOP del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: PAGELLE Bologna-Parma. TOP: Beukema FLOP: Coulibaly VOTI: Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Holm 6, Beukema 7, Erlic 6, Lykogiannis (78? Miranda 5); (Di domenica 6 ottobre 2024) I, i TOP e FLOP aidelvalido per la 7ª giornata del campionato di Serie A:, i TOP e i FLOP delvalido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025:. TOP: Beukema FLOP: Coulibaly(4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Holm 6, Beukema 7, Erlic 6, Lykogiannis (78? Miranda 5); (Calcionews24)

Calcionews24 - PAGELLE Bologna-Parma i VOTI ai protagonisti del match

Pagelle Lecce-Parma 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025 - . Espulsi: al 2’st Guilbert, al 13’st Cancellieri. In panchina: Corvi, Chichizola, Circati, Leoni, Valenti, Di Chiara, Camara. 5 (20’st Almqvist 7); Bonny 5. 5. The post Pagelle Lecce-Parma 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. Al Via del Mare partita incredibile ... (Sportface)

PAGELLE Parma-Udinese, i VOTI ai protagonisti del match - TOP – Un solo nome al comando: Florian Thauvin. I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A: PAGELLE Parma-Udinese I VOTI, i TOP e i FLOP del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: PAGELLE Parma-Udinese. Il ... (Calcionews24)

Pagelle Parma-Udinese 2-3: voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5, Bijol 5. 5; Thauvin 7. Nel mezzo il gol del raddoppio di Bony che fa esplodere di gioia il pubblico di casa. Espulso Keita al 28’st per doppia ammonizione. L’Udinese prende due legni: il primo grazie ad un clamoroso rimpallo, il secondo invece lo colpisce Lucca. 5 (1’st Ekkelenkamp 6), Kamara 6. ... (Sportface)

PAGELLE Bologna-Parma, i VOTI ai protagonisti del match - I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A: PAGELLE Bologna-Parma I VOTI, i TOP e i FLOP del match valido per la 7ª giornata del campionato di S ...(calcionews24)

BOLOGNA-PARMA 0-0 (FINALE) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - Il derby dell’Emilia arriva in un momento estremamente delicato per i crociati. Pecchia cerca di invertire l’inerzia negativa che ha ...(lungoparma)

Bologna-Parma 0-0 LE PAGELLE | Hernani sempre presente, Mihaila pericoloso - Suzuki 6 - Sulle palle alte non è sempre impeccabile, ma risponde presente quando il Bologna lo chiama nel primo tempo. Comincia il secondo con un brivido su controllo del pallone e gli va bene.(parmatoday)