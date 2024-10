Napoli, Manna non molla Ebimbe e Tchatchoua: Le ultimissime di mercato (Di domenica 6 ottobre 2024) Il direttore sportivo Manna al lavoro per gennaio Il Napoli non smette di pensare al futuro e sta già programmando le prossime mosse di mercato. Nonostante l’attuale priorità sia il campo, il direttore sportivo Manna è attivo per rinforzare la rosa in vista della sessione di gennaio. Uno dei reparti che potrebbe necessitare di un innesto è la fascia destra in difesa, e il Napoli sta monitorando due nomi interessanti: Junior Ebimbe e Tchatchoua. Ebimbe resta nel mirino del Napoli Junior Ebimbe, esterno dell’Eintracht Francoforte, era già stato considerato dal Napoli in estate. L’operazione non è andata in porto a causa di condizioni non favorevoli, ma il giocatore rimane un profilo che interessa molto. Manna e la dirigenza azzurra potrebbero ritornare su di lui a gennaio, soprattutto per garantire a Conte una valida alternativa sulla corsia destra. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il direttore sportivoal lavoro per gennaio Ilnon smette di pensare al futuro e sta già programmando le prossime mosse di. Nonostante l’attuale priorità sia il campo, il direttore sportivoè attivo per rinforzare la rosa in vista della sessione di gennaio. Uno dei reparti che potrebbe necessitare di un innesto è la fascia destra in difesa, e ilsta monitorando due nomi interessanti: Juniorresta nel mirino delJunior, esterno dell’Eintracht Francoforte, era già stato considerato dalin estate. L’operazione non è andata in porto a causa di condizioni non favorevoli, ma il giocatore rimane un profilo che interessa molto.e la dirigenza azzurra potrebbero ritornare su di lui a gennaio, soprattutto per garantire a Conte una valida alternativa sulla corsia destra. (Napolipiu)

Napolipiu - Napoli Manna non molla Ebimbe e Tchatchoua | Le ultimissime di mercato

Mercato Napoli, Manna lavora per la corsia destra: due nomi già per gennaio - A gennaio potrebbero esserci dei movimenti. L’esterno dell’Eintracht era entrato nella lista del Napoli già in estate poi però l’operazione non è andata avanti perché non c’erano le condizioni giuste. Tchatchoua del Verona è infatti un altro giocatore che sta facendo molto bene. Resta da capire ... (Spazionapoli)

Napoli nel segno di Lukaku, Neres e McTominay: il mercato da scudetto di Manna - In poco più di un mese è cambiato completamente l`umore a Napoli. Dalla depressione della scorsa stagione si è arrivati all`entusiasmo importante... (Calciomercato)

Napoli, parla Manna! - Rinnovo di Kvara? La situazione è molto chiara, ha tre anni di contratto, non abbiamo stress, siamo concentrati su altre cose, parleremo con lui e col suo agente ma senza ansia”. Il binomio tifosi-squadra è importante e siamo orgogliosi del colpo d’occhio. Il lavoro paga, stiamo lavorando bene, la ... (Terzotemponapoli)

Napoli, Lobotka torna il faro della mediana. E la tenuta difensiva è da scudetto - Lo slovacco è di nuovo su livelli altissimi come nell'anno del tricolore. Prezioso anche il lavoro in fase di ripiegamento, con gli azzurri che hanno subito appena 15 tiri nello specchio ...(msn)

Calciomercato Napoli, scelti due esterni: i nomi per lo Scudetto - Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato benissimo il campionato e per il momento detiene la vetta della classifica: per gennaio sono pronti gli acquisti per lo Scudetto ...(ultimecalcionapoli)

Calciomercato Napoli, due nomi per rinforzare la rosa: la strategia di Manna - Calciomercato Napoli, due nomi nella lista del ds Manna per rinforzare la squadra di Conte nella finestra di gennaio Il Napoli si gode il primo posto in classifica, ma rimane vigile sul calciomercato: ...(calcionews24)