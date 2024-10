Napoli, Conte aveva ragione: Anguissa e Lobotka sono tra le coppie migliori della Serie A (Di domenica 6 ottobre 2024) Erano passati pochi giorni dal suo arrivo in azzurro. Nemmeno li aveva ancora visti all'opera insieme. Eppure Antonio Conte seppe dire la verità prima ancora di scendere in (Di domenica 6 ottobre 2024) Erano passati pochi giorni dal suo arrivo in azzurro. Nemmeno liancora visti all'opera insieme. Eppure Antonioseppe dire la verità prima ancora di scendere in (Ilmattino)

Ilmattino - Napoli Conte aveva ragione | Anguissa e Lobotka sono tra le coppie migliori della Serie A

Conte, troppo in fretta qualcuno gli aveva dato del “bollito” (Libero) - L’umiliazione di Verona è stata necessaria, perché lì è partita per davvero l’era Conte: grazie a quella sconfitta il tecnico leccese è riuscito nell’impresa di far spendere tanti soldi a De Laurentiis, senza nemmeno la certezza di recuperarli tramite la cessione di Osimhen. La disponibilità e la ... (Ilnapolista)

Conte fa mezzo giro di campo, evita la Curva Sud che lo aveva fischiato (Corsera) - Conte: «giro di campo? Era il minimo che potessi fare. . Poi ci sono capitati degli uno contro uno in alcune zone e potevamo fare meglio. Va a salutare Thiago Motta, lo abbraccia e il suo ex giocatore frettolosamente lo liquida. Li ho visti anche io da avversari, ma mai da nemici». Di Gregorio ... (Ilnapolista)

Juventus Napoli, Politano: «Potevamo fare dI PIÙ in attacco. Conte ha ridato l’ENTUSIASMO che avevamo perso» - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a DAZN dopo la sfida pareggiata in trasferta contro la Juventus Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 con la Juventus all’Allianz Stadium. Le sue parole: PARTITA – «Potevamo fare sicuramente ... (Calcionews24)

M5S, cresce pressing su Raggi: "Spieghi se sta sabotando Conte" - (Adnkronos) - "Virginia Raggi spieghi a questo punto se sta conducendo una guerra sotterranea per contrastare Conte e sabotare la costituente e soprattutto dica se è stata lei a favorire l'incontro tr ...(msn)

MEDIASET - Conte vola già: così bene solo nel primo anno all'Inter, ma non arrivò lo scudetto - De Laurentiis gli ha chiesto 'solo' di riportare il Napoli in Champions League al primo anno, ma Antonio Conte sta già andando oltre. E c'è già chi lo mette davanti a tutti nella lotta scudetto compli ...(napolimagazine)

Conte vola: così bene solo nel primo anno all'Inter (ma non arrivò lo scudetto) - Il tecnico salentino e intento a spazzare via le pressioni e a mantenere calmo un ambiente che ha voglia di sognare ...(sportmediaset.mediaset)