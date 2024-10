MOVIOLA – Bologna-Parma, rosso per Coulibaly: duro fallo su Ndoye (Di domenica 6 ottobre 2024) Cambia il colore di un cartellino al 52? di Bologna-Parma, match della settima giornata di Serie A 2024/2025. L’arbitro Di Bello ha inizialmente estratto un cartellino giallo per Coulibaly, terzino ospite, ma è stato richiamato al Var e ha deciso di espellere il giocatore, reo di aver commesso un duro fallo su Ndoye. Questa la dinamica dell’episodio: l’esterno bolognese sposta la palla e subisce l’intervento di Coulibaly, che entra duramente sulla caviglia: il punto di contatto è alto. Non si tratta quindi di un semplice step on foot, che avrebbe reso necessario solamente la concessione di un cartellino giallo. Al monitor Di Bello ha quindi cambiato idea, estraendo un rosso che cambia il copione della partita. MOVIOLA – Bologna-Parma, rosso per Coulibaly: duro fallo su Ndoye SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Cambia il colore di un cartellino al 52? di, match della settima giornata di Serie A 2024/2025. L’arbitro Di Bello ha inizialmente estratto un cartellino giallo per, terzino ospite, ma è stato richiamato al Var e ha deciso di espellere il giocatore, reo di aver commesso unsu. Questa la dinamica dell’episodio: l’esterno bolognese sposta la palla e subisce l’intervento di, che entra duramente sulla caviglia: il punto di contatto è alto. Non si tratta quindi di un semplice step on foot, che avrebbe reso necessario solamente la concessione di un cartellino giallo. Al monitor Di Bello ha quindi cambiato idea, estraendo unche cambia il copione della partita.persuSportFace. (Sportface)

