MotoGp, Bagnaia samurai: così il trionfo in Giappone cambia la corsa al titolo Mondiale – La nuova classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo titolo in MotoGp lo ha vinto da cacciatore, il secondo lo ha conquistato da lepre. In entrambe le occasioni, c’era chi credeva che a Pecco Bagnaia mancasse qualcosa per diventare campione del mondo. Anche adesso che ha due titoli in bacheca (tre considerando anche la Moto2), qualcuno aveva già dato per spacciato il pilota italiano nel duello con Jorge Martin. Il Gran premio del Giappone ha detto, ancora una volta il contrario: come un buon samurai, Bagnaia ha dimostrato attraverso la guida la propria superiorità. Prima fila in qualifica, vittoria nella Sprint e vittoria oggi nella gara della domenica. Bagnaia è al sua ottavo sigillo stagionale: solo Rossi, Stoner, Lorenzo e Marquez ci erano riusciti in MotoGp. Ora la distanza da Martin in classifica si è ridotta ad appena 10 punti, con quattro gare (e quattro Sprint) ancora da disputare. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primoinlo ha vinto da cacciatore, il secondo lo ha conquistato da lepre. In entrambe le occasioni, c’era chi credeva che a Peccomancasse qualcosa per diventare campione del mondo. Anche adesso che ha due titoli in bacheca (tre considerando anche la Moto2), qualcuno aveva già dato per spacciato il pilota italiano nel duello con Jorge Martin. Il Gran premio delha detto, ancora una volta il contrario: come un buonha dimostrato attraverso la guida la propria superiorità. Prima fila in qualifica, vittoria nella Sprint e vittoria oggi nella gara della domenica.è al sua ottavo sigillo stagionale: solo Rossi, Stoner, Lorenzo e Marquez ci erano riusciti in. Ora la distanza da Martin insi è ridotta ad appena 10 punti, con quattro gare (e quattro Sprint) ancora da disputare. (Ilfattoquotidiano)

MotoGp Giappone, Bagnaia trionfa e tallona Martin nel Mondiale - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ... (Webmagazine24)

MotoGP, le pagelle del GP del Giappone: Bagnaia gestisce, Martin limita i danni, Acosta sbaglia ancora - . Deve quindi ricostruire la gara dalla settima posizione e perde tanto tempo soprattutto dietro a Binder, non riuscendo quindi a prendere Marquez per la terza posizione. Podio che non arriva a causa di una partenza poco incisiva e un passo non fantastico nei primi giri. Senza strafare, fa il ... (Oasport)

MotoGP, Bagnaia non si esalta: “Mondiale stressante. 10 punti sembrano pochi, ma non è così” - Francesco Bagnaia vince per la prima volta in carriera a Motegi il Gran Premio del Giappone e continua a recuperare su Jorge Martin nel Mondiale: adesso è a soli 10 punti di distanza. Sappiamo che non si possono fare errori, non è facile questa lotta per il Mondiale, è molto tosta, ma stiamo ... (Oasport)