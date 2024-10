Monza-Roma Nesta | Dobbiamo tenere duro Maldini? Ragazzo forte è un top

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Siamo un gruppo di lavoro importante. Le cose a volte vanno bene, a volte male. Oggi la squadra è partita così così e quando ci siamo abbassati ha rischiato tantissimo. Credo che nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, agguantando il pareggio”. Così il tecnico del, Alessandro, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la. “È un momento in cui. Ci sono tanti giocatori fuori e ci alleniamo con sei Primavera. La sosta potrebbe permetterci di recuperare qualcuno di importante. Caratterialmente ci siamo, abbiamo fatto discrete partite. L’impegno non è mai mancato, i ragazzi sono in gamba e molto responsabili”, ha aggiunto. “Credo che in qualche partita possiamo permetterci un centrocampista in meno e una punta in più, in altre potremmo giocare con il 3-5-2. Vedremo poi, in base alle situazioni. (Sportface)