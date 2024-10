Meteo | Previsioni per lunedì 7 ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3699m. I venti saranno al mattino deboli e (Di domenica 6 ottobre 2024) A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3699m. I venti saranno al mattino deboli e (Modenatoday)

Modenatoday - Meteo | Previsioni per lunedì 7 ottobre

Maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio - Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere. In particolare, la Protezione Civile ha emesso avvisi specifici per la Puglia e l’Umbria. Previsioni meteo per domenica 6 ottobre Dopo un sabato contraddistinto da condizioni instabili, le previsioni indicano un netto miglioramento. Sud ... (Thesocialpost)

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio - allerta meteo gialla domani, domenica 6 ottobre, in alcuni settori di Puglia e Umbria: il bollettino di criticità della Protezione civile.Continua a leggere . (Fanpage)

Maltempo, allerta meteo per domani: le regioni più a rischio nei prossimi giorni - Sarà fondamentale seguire le indicazioni della Protezione Civile e adottare comportamenti prudenti per evitare situazioni di pericolo. La Protezione Civile ha emesso per domani, sabato 5 ottobre, un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori particolarmente esposti a piogge e temporali. ... (Thesocialpost)