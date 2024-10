Mattarella: dopo un anno deploriamo nuovamente brutale attacco 7/10 (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (askanews) – “Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023. A un anno di distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele, “Nel deplorare nuovamente quel brutale atto terroristico, partecipiamo con commozione al dolore delle famiglie delle vittime e rinnoviamo l’appello affinché le persone prese crudelmente in ostaggio con pratica disumana, vengano liberate e possano ricongiungersi ai loro familiari”, sottolinea Mattarella. (Ildenaro) (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (askanews) – “Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbarocondotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023. A undi distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele, “Nel deplorarequelatto terroristico, partecipiamo con commozione al dolore delle famiglie delle vittime e rinnoviamo l’appello affinché le persone prese crudelmente in ostaggio con pratica disumana, vengano liberate e possano ricongiungersi ai loro familiari”, sottolinea

Mattarella, "dopo un anno deploriamo il barbaro attacco di Hamas. Urge un cessate il fuoco immediato" - . Ciò è indispensabile per garantire pace e sicurezza durevoli ai due popoli e all'intera regione, e per evitare che l'ostilità, l'avversione e il risentimento accumulatisi in questi mesi producano in tutto il Medio Oriente nuove e sempre più drammatiche esplosioni di violenza". "Nel ... (Agi)

