Mathieu van der Poel nella storia | l’olandese vince i Mondiali di Gravel

(Di domenica 6 ottobre 2024) La reazione del fuoriclasse. Dopo non essere riuscito a difendere il titolo mondiale di ciclismo su strada a Zurigo (Svizzera), per via di un sontuoso Tadej Pogacar,van derha trovato il modo per regalarsi un sorriso quest’oggi. L’asso dei Paesi Bassi ha fatto vedere di che pasta è fatto neidiche si sono tenuti a Lovanio (Belgio). Van derha dominato la scena e piegato la resistenza dei suoi rivali che hanno cercato in tutti i modi di tenere il ritmo indiavolato imposto dall’oranje sugli sterrati fiamminghi. L’ultimo a cedere alla progressione dell’corridore neerlandese è stato il compagno di fuga, il belga Florian Vermeersch, giunto al traguardo con un ritardo di 1:03. (Oasport)