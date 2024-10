Mantova-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Brescia, match dello stadio Danilo Martelli valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il club lombardo allenato da Davide Possanzini arriva da tre sconfitte nelle ultime cinque gare e spera di ritornare alla vittoria per rientrare nelle posizioni che varrebbero i playoff. Mantova-Brescia, come seguire il match Le Rondinelle di Rolando Maran, invece, sono reduci dal grande successo nel derby contro la Cremonese e hanno intenzione di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Danilo Martelli valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. Il club lombardo allenato da Davide Possanzini arriva da tre sconfitte nelle ultime cinque gare e spera di ritornare alla vittoria per rientrare nelle posizioni che varrebbero i playoff., come seguire il match Le Rondinelle di Rolando Maran, invece, sono reduci dal grande successo nel derby contro la Cremonese e hanno intenzione di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface. (Sportface)

Mantova-Brescia | Probabili formazioni e dove vederla in tv - Domenica 6 ottobre alle 15, il Brescia scenderà in campo allo stadio “Martelli” per affrontare il Mantova nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie B. La formazione di mister Maran si trova a quota 12 punti e vuole restare in scia del Pisa, che attualmente comanda la classifica con 19... (Today)

Mantova-Brescia: le probabili formazioni - . La squadra di Possanzini proverà a sfruttare 4-2-3-1): positivamente questo turno tra le mura amiche per issarsi nelle zone alte della classifica. Le Rondinelle sono in buona forma con il terzo posto in classifica a meno quattro lunghezze dal Pisa capolista. All. Le due squadre sono divise ... (Sport.periodicodaily)

Mantova-Brescia in tv: radiocronaca, pronostico e diretta live - Mantova-Brescia in tv radiocronaca Mantova-Brescia pronostico Mantova-Brescia Dove vedere Mantova-Brescia in tv È possibile vedere Mantova-Brescia in diretta su DAZN, servizio di streaming video in abbonamento che permette di guardare tutte le partite del massimo campionato. Alle ore 15. 90. ... (Ascoltitv)