L'Italia piange Sammy Basso, aveva 28 anni. Meloni: esempio di straordinario coraggio (Di domenica 6 ottobre 2024) "Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d'animo può superare qualsiasi ostacolo". Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. "Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire" aggiunge. "Sammy ha mostrato a tutti noi cosa significa vivere con passione e determinazione, senza mai perdere la gioia e la voglia di lottare" afferma Meloni. "Continuerai a essere una luce che brilla nel cuore di tutti noi. A Dio Sammy". Sammy Basso aveva 28 anni ed era fondatore dell'Associazione Italiana Progeria, la patologia che causa l'invecchiamento con cui ha combattuto tutta la vita, divulgandola e aiutando la ricerca medica.

