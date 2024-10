Lazio, Pedro sottovalutato: miglior attore non protagonista in Serie A | VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Pedro, che ha vinto tutto in carriera, a 37 anni suonati continua a giocare bene e a segnare nella Lazio. Il punto sul calciatore ex Barça Pedro è il giocatore che ha vinto tutto, dalla Champions League al Mondiale. E a 37 anni continua a essere una macchina da gol per la Lazio. Ecco perché Pedro è il candidato perfetto per l'Oscar al miglior attore non protagonista del calcio in Serie A. Guarda il VIDEO di 'GazzettaTV' (Di domenica 6 ottobre 2024), che ha vinto tutto in carriera, a 37 anni suonati continua a giocare bene e a segnare nella. Il punto sul calciatore ex Barçaè il giocatore che ha vinto tutto, dalla Champions League al Mondiale. E a 37 anni continua a essere una macchina da gol per la. Ecco perchéè il candidato perfetto per l'Oscar alnondel calcio inA. Guarda ildi 'GazzettaTV' (Pianetamilan)

La Fiorentina non ha ancora vinto: al Franchi la Lazio cerca conferme anche in trasferta - I viola hanno un altro sistema di gioco, la difesa a tre cara a Palladino, un nuovo terminale offensivo come Kean che non sta deludendo, un centrocampo inedito che si sta ancora conoscendo. Ed è qualcosa di imprescindibile ormai anche per la dirigenza. Più la Fiorentina, che in questa stagione, pur ... (Sportface)

Lazio, Gigot: "Convinto fin da subito dalla Lazio, la seguo già da tempo" - Questo l'ho sempre amato in tutti". Ecco parole del difensore centrale in questa sua prima conferenza stampa da laziale. Io posso giocare con tutti in difesa, ho visto che i centrali sono molto bravi e anche esperti. Roma 12 settembre 2024 - Giornata di presentazioni quella di ieri in casa Lazio. (Sport.quotidiano)

Lazio, Baroni ESALTA Tavares: «Sono convinto che di QUESTA cosa» - Però al di là di questo è un ragazzo a cui adesso dobbiamo […]. PAROLE – «É un ragazzo che ha grandi potenzialità, non a caso era un giocatore dell’Arsenal. Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, sulle potenzialità di Tavares in biancoceleste Marco Baroni ha parlato a Radio Serie A ... (Calcionews24)