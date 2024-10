Italia – Belgio di Nations league: dove e quando vedere in tv la partita degli azzurri (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Italia è pronta ad affrontare il Belgio nella Nations league. La formazione allenata da Luciano Spalletti se la dovrà vedere non solo con i red devils ma anche con Israele. Vediamo insieme tutti gli impegni di ottobre degli azzurri e dove vederli in tv. Italia-Belgio, quando in tv e convocati Dopo la vittoria contro i vicecampioni del mondo della Francia e contro Israele, l’Italia dovrà ora affrontare il Belgio nella prima gara casalinga della stagione di Nations league 2024-2025. Due le sfide di questo mese che vedranno gli azzurri in campo giovedì 10 ottobre 2024 contro il Belgio e lunedì 14 ottobre contro Israele. La prima gara si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma mentre la seconda allo Stadio ‘Friuli’ di Udine. Entrambi i match saranno trasmessi in esclusiva in prima serata su Rai1 con calcio d’inizio alle ore 20.45. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’è pronta ad affrontare ilnella. La formazione allenata da Luciano Spalletti se la dovrànon solo con i red devils ma anche con Israele. Vediamo insieme tutti gli impegni di ottobrevederli in tv.in tv e convocati Dopo la vittoria contro i vicecampioni del mondo della Francia e contro Israele, l’dovrà ora affrontare ilnella prima gara casalinga della stagione di2024-2025. Due le sfide di questo mese che vedranno gliin campo giovedì 10 ottobre 2024 contro ile lunedì 14 ottobre contro Israele. La prima gara si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma mentre la seconda allo Stadio ‘Friuli’ di Udine. Entrambi i match saranno trasmessi in esclusiva in prima serata su Rai1 con calcio d’inizio alle ore 20.45. (Superguidatv)

Calcio, Nations League, giovedì Italia-Belgio, lunedì 14 Israele - A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna a indossare la maglia azzurra. Dopo aver vinto le prime due partite a settembre in trasferta contro Francia e Israele, l’Italia proseguirà il suo cammino in Nations League ... (Ildenaro)

Spalletti ha diramato le convocazioni per le gare interne di Nations League contro Belgio e Israele - La squadra si radunerà domenica a Coverciano e nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre si trasferirà a Roma per poi rientrare nella notte di giovedì al Centro Tecnico Federale. 45 lo Stadio “Friuli” di Udine sfida con Israele. L’obiettivo è confermarsi in testa alla classifica e ipotecare con altre ... (Laprimapagina)

Nations League, per Italia-Belgio all’Olimpico una ‘Quiet Room’: di cosa si tratta - L’obiettivo è creare un ambiente dove ogni bambino, con abilità diverse, possa partecipare e sentirsi parte dello stesso grande movimento, sia sul campo sia sugli spalti. Si avvicina Italia-Belgio di Nations League con il chiaro obiettivo per la squadra di Luciano Spalletti di confermare la bella ... (Calcioweb.eu)

