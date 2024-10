Israele, la durissima accusa alla Schlein di Edit Bruck, sopravvissuta ai lager: “Tace per i voti” (Di domenica 6 ottobre 2024) alla vigilia dell’anniversario della strage del 7 Ottobre, nella quale Hamas ammazzò 1200 israeliani rapendo centinaia di persone nell’assalto ai kibbutz, arriva una pesantissima accusa della famosa scrittrice, Edit Bruck, sopravvissuta ai lager nazisti, nei confronti della leader del Pd Elly Schlein. In una intervista alla “Stampa”, la Bruck contesta duramente i silenzi della Schlein e ne trae una conclusione: “Pensa solo ai voti”. Israele alla vigilia del 7 Ottobre, l’accusa di Edith Bruck alla Schlein “Sono indignata profondamente. Sempre noi ebrei dobbiamo indignarci, prendere posizione, mentre gli altri cosa fanno? Le parole di odio che arrivano da quella manifestazione riguardano tutto il mondo civile”, dice al quotidiano torinese la scrittrice. Schlein, afferma, “avrebbe dovuto prendere le distanze da quella piazza e invece Tace perché ha paura di perdere elettori”. (Di domenica 6 ottobre 2024)vigilia dell’anniversario della strage del 7 Ottobre, nella quale Hamas ammazzò 1200 israeliani rapendo centinaia di persone nell’assalto ai kibbutz, arriva una pesantissimadella famosa scrittrice,ainazisti, nei confronti della leader del Pd Elly. In una intervista“Stampa”, lacontesta duramente i silenzi dellae ne trae una conclusione: “Pensa solo ai”.vigilia del 7 Ottobre, l’di“Sono indignata profondamente. Sempre noi ebrei dobbiamo indignarci, prendere posizione, mentre gli altri cosa fanno? Le parole di odio che arrivano da quella manifestazione riguardano tutto il mondo civile”, dice al quotidiano torinese la scrittrice., afferma, “avrebbe dovuto prendere le distanze da quella piazza e inveceperché ha paura di perdere elettori”. (Secoloditalia)

