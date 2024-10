Il Cantagiro regala emozioni Ioerio vince per le Cover

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’emiliana Saraè la vincitrice della Categorianella 62esima edizione del, la sua performance è stata scelta tra quella di 50 concorrenti provenienti da tutta Italia. Al secondo posto la calabrese Filomena Verta e al terzo posto il marchigiano Massimo Bussoli con il brano "Say Something". Consegnati anche il Premio Cantagiuria che è stato vinto dalla 16enne Stella Baioni come il Premio Emozione Elvino Echeoni, mentre il 14enne Edoardo Pantini ha vinto il Premio New Voice. Edoardo studia canto alla PM School a Pesaro e per la finalissima si è esibito sulle note di "Cambiare" di Alex Baroni. Stella invece proviene da Fano, studia canto nella stessa scuola pesarese e ha riproposto il brano "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni ft. Alfa. Ilrappresenta una celebrazione della musica italiana e della sua evoluzione nel corso degli anni. (Ilrestodelcarlino)