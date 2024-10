Fabio Canino esagera con Barbara d’Urso: “La tua televisione era orrenda” (Di domenica 6 ottobre 2024) La presenza di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ha ovviamente attirato molta curiosità e se da una parte la temuta Selvaggia Lucarelli l’ha buttata in caciara con ironia, dall’altra Fabio Canino col suo giudizio ha esagerato. Dopo aver ricordato il suo esordio televisivo: “Barbarella cara sapevo che sapevi ballare, hai dato del tuo meglio ed era tanto che questa cosa la volevi fare. Sei stata la prima persona a darmi fiducia quando io iniziai Cronache Marziane. Sei stata la prima ospite senza che nessuno sapesse chi fossi. Ed io di questo sono riconoscente“, l’ha umiliata: “Detto questo la tua televisione era orrenda, ciao“. Un commento acido a cui Fabio Canino ha poi aggiunto: “Nonostante sai che ti ho mandato dei messaggi sulla tua televisione dicendoti le peggio cose fra rosari eccetera.. Ti voglio bene. Lo voglio dire ufficialmente“. (Di domenica 6 ottobre 2024) La presenza dia Ballando con le Stelle ha ovviamente attirato molta curiosità e se da una parte la temuta Selvaggia Lucarelli l’ha buttata in caciara con ironia, dall’altracol suo giudizio hato. Dopo aver ricordato il suo esordio televisivo: “Barbarella cara sapevo che sapevi ballare, hai dato del tuo meglio ed era tanto che questa cosa la volevi fare. Sei stata la prima persona a darmi fiducia quando io iniziai Cronache Marziane. Sei stata la prima ospite senza che nessuno sapesse chi fossi. Ed io di questo sono riconoscente“, l’ha umiliata: “Detto questo la tuaera, ciao“. Un commento acido a cuiha poi aggiunto: “Nonostante sai che ti ho mandato dei messaggi sulla tuadicendoti le peggio cose fra rosari eccetera.. Ti voglio bene. Lo voglio dire ufficialmente“. (Biccy)

