Endless Love anticipazioni 7 ottobre | Kemal indaga sui movimenti di denaro di Emir Nihan riceve un pacco

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.della trama della puntata diin onda lunedì 7su Canale 5 alle 14:10 in cui Tufan scopre del viaggio di Ayhan e Leyla . Il racconto ruota intorno alla storia d'amore traed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.di: Zeynep chiede a Hakan di sposarla Tufanla conferma che Ayhan e Leyla si sono recati a Zonguldak per visitare l'ospedale dove è nata Asu. Questa informazione è servita ad avere la conferma che (Movieplayer)