Eau d’ascell o la metro always affollat | il disastroso servizio pubblico romano in chiave ironica I divertenti video del TikToker Bernardino Ziccardi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, “eterna” non solo per la sua storia millenaria, ma anche per i suoi eterni problemi. Mentre la città si prepara ad accogliere milioni di pellegrini per il Giubileo del 2025 (monsignor Fisichella ha parlato di oltre 30 milioni), la situazione della città è tragicomica. I sindaci si susseguono, eppure, salvo rare eccezioni, alcune grandi sfide sembrano rimanere immutabili: il degrado urbano e il caos dei trasporti pubblici fra tutti. Basta trascorrervi qualche giorno per rendersene conto. Ma per chi ci vive quotidianamente, la realtà è ancor più faticosa. Cantieri ovunque, traffico in tilt, rifiuti, muri imbrattati, stazioni fatiscenti: tanto quelle dell’azienda municipalizzata, come la fermata Anagnina, quanto quelle delle Ferrovie dello Stato, come quella di Quattro Venti. (Ilfattoquotidiano)