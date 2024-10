Concerto di Gilmour a Roma, la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo: gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video (Di domenica 6 ottobre 2024) All’età di 78 anni, David Gilmour ha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è il Concerto al Circo Massimo di Roma, durante il quale l’artista ha interpretato alcuni dei brani immortali dei Pink Floyd e le canzoni pubblicate da solista. Ciò che non ha retto, invece, è stata la tracolla di cuoio della sua chitarra. Un attimo prima di un assolo, la cinghia ha ceduto. È intervenuto immediatamente un artigiano Romano, che ha riparato al volo la fascia. E Gilmour gli ha tributato un video sui social per ringraziarlo: «Quando la tracolla della tua chitarra si rompe un attimo prima del grande assolo grazie al calzolaio di via Bravetta per averla riparata». October 6, 2024 L'articolo Concerto di Gilmour a Roma, la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo: gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video proviene da Open. (Di domenica 6 ottobre 2024) All’età di 78 anni, Davidha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è ilal Circo Massimo di, durante il quale l’artista ha interpretato alcuni dei brani immortali dei Pink Floyd e le canzoni pubblicate da solista. Ciò che non ha retto, invece, è stata ladi cuoiosua. Undi un assolo, la cinghia ha ceduto. È intervenuto immediatamente un artigianono, che hato alla fascia. Egli ha tributato unsui social per ringraziarlo: «Quando latuasiundel grande assolo grazie aldi viaper averlata». October 6, 2024 L'articolodi, lasiunalildi via– Ilproviene da Open. (Open.online)

Il concerto di Gilmour inzia con mezz'ora di ritardo: idrovore in azione - Il concerto di David Gilmour, in programma al Circo Massimo di Roma, è iniziato stasera con mezz'ora di ritardo. Il maltempo ha colpito la Capitale e ha reso necessaria l'azione delle idrovore prima dello show. . (Iltempo.it)

Roma, David Gilmour in concerto al Circo Massimo: cambia la viabilità - Per il trasporto pubblico, deviate o limitate le linee bus 51 – 81 – 85 – 87 – 118 – 160 – 628 – 715 – C3 – nMC. Dalle 17 e fino a cessate esigenze in: via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; Clivo dei Pubblici; via delle Terme Deciane; via della Fonte di Fauno; via dell’Ara ... (Ilfaroonline.it)

Pink Floyd: cosa include davvero l'accordo di vendita del catalogo a Sony Music - Dopo anni burrascosi, caratterizzati anche da litigi tra i membri del gruppo, i Pink Floyd hanno effettuato la vendita di un importante catalogo alla Sony: cosa include?(notizie.it)

Sanremo, dalla "benedizione" di Carlo Conti per Alessandro Cattelan al sogno Pink Floyd e 883. Tutte le novità del Festival 2025 - Con l'avvicinarsi dell'edizione 2025 del Festival di Sanremo, il fermento dietro le quinte è già palpabile, e Carlo Conti, direttore artistico di questa edizione, ha iniziato ...(leggo.it)

gilmour contro Waters, nuovo scontro tra fondatori dei Pink Floyd, al Guardian gilmour: "non suonerò mai più con lui" - Gli atteggiamenti filonazisti, non nuovi, il sostegno a Putin e Maduro di Waters, la causa della reazione di gilmour, il progetto della reunion a Sanremo sempre più difficile ...(rtl.it)