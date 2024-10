Cina: colori autunnali in piena fioritura nello Heilongjiang (Di domenica 6 ottobre 2024) Harbin, 06 ott – (Xinhua) – I colori autunnali sono in piena fioritura in una foresta nella provincia cinese nord-orientale dello Heilongjiang. Agenzia Xinhua (Di domenica 6 ottobre 2024) Harbin, 06 ott – (Xinhua) – Isono inin una foresta nella provincia cinese nord-orientale dello. Agenzia Xinhua (Romadailynews)

Romadailynews - Cina | colori autunnali in piena fioritura nello Heilongjiang

Il bordeaux è uno dei colori autunnali per eccellenza ed è anche tra i must have del 2024. Ecco come indossarlo con stile - . Con un look così la coolness è assicurata. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo bordeaux colore dell’autunno 2025: cinque idee per indossarlo al meglio sembra essere il primo su iO Donna. Leggi anche › Destinazione ... (Iodonna)

Cina: i colori autunnali nella “campagna piu’ bella” del Paese - Pechino, 26 set – (Xinhua) – Il paesaggio mozzafiato di “Shaiqiu” nel villaggio di Huangling a Wuyuan, noto a molti come la “campagna piu’ bella” della Cina. Agenzia Xinhua. (Romadailynews)

Torna la suggestione unica del Treno del Foliage®, dal 12 ottobre al 17 novembre, a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, tra Piemonte e Canton Ticino, per un lento viaggio su binari nei colori autunnali - A bordo dei treni, dai modelli vintage ai moderni, tutti con ampie vetrate panoramiche, si sfila così davanti allo spettacolo delle colline punteggiate di filari di vite giallo oro, dalle quali si ottengono il Prunent ossolano e il Merlot ticinese, assolutamente da assaggiare. In arrivo l’autunno ... (Iodonna)