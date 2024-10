Bolsonaro ricorda Battisti | Fatto quello che potevo per l' Italia La mia famiglia è di Padova

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 “Ricordo che anni fa quando ero presidente mi cadde nelle mani Cesareattraverso la Bolivia, una figura terrorista che in passato uccise 4ni, faceva parte del Pac, proletariato per il comunismo. All'epoca parlai con il presidente della Bolivia efu deportato direttamente in. Appena arrivato inha confessato i 4 omicidi. Ho un bel ricordo dell', tuttochefare per l'l'ho. Sono stato accolto molto bene quando sono stato a trovare la mia. Possano le brave persone, i conservatori e gli esponenti della destra, comprendere la tua causa e sostenere la vostra lotta contro l'immigrazione illegale”. Lo ha detto l'ex presidente brasiliano Jair, intervenuto con un videomessaggio al raduno della Lega di Pontida. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Iltempo)