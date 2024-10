Bimba di un anno muore in casa, il giorno prima era stata dimessa dal pronto soccorso (Di domenica 6 ottobre 2024) Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Terrarossa di Moconesi, nell’entroterra genovese. Una bambina di appena un anno ha perso la vita a seguito di un malore, scatenando l’apertura di un’indagine da parte della Procura di Genova.Leggi anche: Tentata rapina sulla statale 268 a Napoli: donna aggredita in mezzo alla strada La piccola aveva mostrato i primi segni di malessere la sera precedente. I familiari avevano immediatamente contattato i soccorsi e, dopo una visita presso il pronto soccorso, era stata dimessa con un codice giallo. Tuttavia, il giorno successivo la situazione è drasticamente peggiorata: la bambina ha accusato nuovamente problemi, presumibilmente legati a disturbi intestinali. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, che hanno mobilitato ambulanza, auto medica e Vigili del Fuoco con l’elicottero, non c’è stato nulla da fare. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Terrarossa di Moconesi, nell’entroterra genovese. Una bambina di appena unha perso la vita a seguito di un malore, scatenando l’apertura di un’indagine da parte della Procura di Genova.Leggi anche: Tentata rapina sullale 268 a Napoli: donna aggredita in mezzo alla strada La piccola aveva mostrato i primi segni di malessere la sera precedente. I familiari avevano immediatamente contattato i soccorsi e, dopo una visita presso il, eracon un codice giallo. Tuttavia, ilsuccessivo la situazione è drasticamente peggiorata: la bambina ha accusato nuovamente problemi, presumibilmente legati a disturbi intestinali. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, che hmobilitato ambulanza, auto medica e Vigili del Fuoco con l’elicottero, non c’è stato nulla da fare. (Thesocialpost)

