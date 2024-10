Affari Tuoi, Alessio il macellaio si ferma ad un passo dal precipizio: la vincita (Di domenica 6 ottobre 2024) Alessio, il macellaio di Affari Tuoi, ha finalmente avuto la sua chance per tentare la fortuna. La sua è stata una partita a dir poco intensa, arricchita da momenti positivi e altri più difficili. Una decisione finale gli ha evitato di tornare a casa con l'amaro in bocca. Scopriamo subito cosa è successo, quanto ha vinto questo concorrente e il retroscena riguardante la giovinezza di Stefano De Martino. Alessio e Fabiana, la coppia che ha un figlio "Amici cari, questa sera, dopo 36 puntate e dopo aver infranto il cuore di tutte le nostre telespettatrici Ho il cellulare pieno di messaggi che mi chiedono se il macellaio è fidanzato. Sì, è fidanzato e stasera gioca: Alessio, da Roma!" Con queste parole, De Martino ha introdotto l'avventura del macellaio romano. «A casa ci saranno donne in lacrime perché non potranno più vederlo,» ha scherzato il simpatico conduttore. (Di domenica 6 ottobre 2024), ildi, ha finalmente avuto la sua chance per tentare la fortuna. La sua è stata una partita a dir poco intensa, arricchita da momenti positivi e altri più difficili. Una decisione finale gli ha evitato di tornare a casa con l'amaro in bocca. Scopriamo subito cosa è successo, quanto ha vinto questo concorrente e il retroscena riguardante la giovinezza di Stefano De Martino.e Fabiana, la coppia che ha un figlio "Amici cari, questa sera, dopo 36 puntate e dopo aver infranto il cuore di tutte le nostre telespettatrici Ho il cellulare pieno di messaggi che mi chiedono se ilè fidanzato. Sì, è fidanzato e stasera gioca:, da Roma!" Con queste parole, De Martino ha introdotto l'avventura delromano. «A casa ci saranno donne in lacrime perché non potranno più vederlo,» ha scherzato il simpatico conduttore. (Tvpertutti)

