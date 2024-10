A Chiavenna c’è l’autovelox più odiato d’Italia | Non è omologato sequestratelo

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Posizionato nell’agosto del 2019 per rispondere alla richiesta di sicurezza di numerosi residenti esasperati dalle vere e proprie corse automobilistiche che spesso si verificavano lungo il tratto,in questione è quello di via Volta a. Famoso perché dopo soltanto due mesi e mezzo dal suo posizionamento, qualcuno lo prese addirittura a fucilate. Troppa la rabbia per il numero di sanzioni che nel giro di poche settimane avevano superato quota 6.200. Ora se ne torna a parlare perché, così com’è, il rilevatore di velocità sarebbe fuori legge. (Ilgiorno)