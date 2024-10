7 ottobre 2023, ovvero l’11 settembre del Medioriente: 50 mila morti e 100 mila feriti per liberare 4 ostaggi (Di domenica 6 ottobre 2024) Un anno dopo. 50 mila morti (di cui 11mila bambini) e quasi 100 mila feriti dopo (anche se, secondo la rivista scientifica Lancet, il conteggio dei morti sfiora 190 mila). Dopo aver distrutto oltre l’80% delle abitazioni di Gaza, inclusi ospedali, scuole, chiese e moschee. Dopo aver ucciso 122 giorn (Di domenica 6 ottobre 2024) Un anno dopo. 50(di cui 11bambini) e quasi 100dopo (anche se, secondo la rivista scientifica Lancet, il conteggio deisfiora 190). Dopo aver distrutto oltre l’80% delle abitazioni di Gaza, inclusi ospedali, scuole, chiese e moschee. Dopo aver ucciso 122 giorn (Ilgiornaleditalia.it)

Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre 2023, ovvero l’11 settembre del Medioriente: 50 mila morti e 100 mila feriti per liberare 4 ostaggi

26 Settembre 2024 – In quattro giorni in Libano oltre 600 morti e più di 2mila feriti, più di un quarto sono donne e bambine - Da quando lunedì Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei contro il gruppo terroristico Hezbollah, più di 630 persone sono state uccise in Libano, secondo il ministero della sanità del paese. La Francia si oppone al fatto che il Libano “diventi una nuova Gaza“. Il governo del Perù ha ... (Api.follow.it)

26 Settembre 2024 – In quattro giorni in Libano oltre 600 morti e più di 2mila feriti, più di un quarto sono donne e bambine - Per la prima volta la riunione dei Brics si p conclusa senza l’adozione di un comunicato finale congiunto. Da quando lunedì Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei contro il gruppo terroristico Hezbollah, più di 630 persone sono state uccise in Libano, secondo il ministero della sanità del ... (Strumentipolitici.it)

26 Settembre 2024 – In quattro giorni in Libano oltre 600 morti e più di 2mila feriti, più di un quarto sono donne e bambine - The post 26 Settembre 2024 – In quattro giorni in Libano oltre 600 morti e più di 2mila feriti, più di un quarto sono donne e bambine appeared first on Strumenti Politici. Il direttivo della Banca centrale del Messico (Banxico) ha deciso un taglio di 25 punti base del tasso d’interesse, ... (Api.follow.it)

Libano, 10 mila anni di commerci, gli ultimi 50 di guerre di religione e di razza, una sintesi storica - Il Libano è stato abitato per migliaia di anni, in origine dai fenici. Era lo sbocco al Mediterraneo delle carovaniere dall’Oriente. Byblos è una delle città più antiche del mondo, abitata con ...(blitzquotidiano.it)

Mo: Fontana, 'ora più che mai essenziale lavorare per la pace' - 'A un anno dall’attacco di Hamas a Israele, rinnovo la vicinanza alle famiglie delle vittime e degli ostaggi. Nessuna causa può giustificare la violenza contro gli innocenti. Ora più che mai è essenzi ...(informazione.it)

Acquista da 0.7€/sett - Gaza, bilancio sale a 41.870 morti e 97.166 feriti ...(lastampa.it)