2 Ottobre 2024 – Bosnia, attentato al ministro della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina di etnia serba (Di domenica 6 ottobre 2024) Il ministro della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina, Nenad Nesic, di etnia serba, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione oggi nel centro di Sarajevo da parte di un poliziotto sospeso dal servizio. Secondo quanto riportato da “Sloboda Bosa”, l’agente Benjamin Sijercic, di etnia Bosniaco-musulmana, ha tagliato la strada al convoglio ministeriale con la propria auto e poi dopo essere sceso cercando di compiere atti di violenza. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) ha designato il fondatore di WikiLeaks Julian Assange come “prigioniero politico“. Nella mozione, l’assemblea accusa le autorità del Regno Unito di non essere state capaci di proteggere la libertà di espressione di Assange e ha esortato gli Stati Uniti a riformare le proprie leggi sullo spionaggio. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il, Nenad Nesic, di, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione oggi nel centro di Sarajevo da parte di un poliziotto sospeso dal servizio. Secondo quanto riportato da “Sloboda Bosa”, l’agente Benjamin Sijercic, dico-musulmana, ha tagliato la strada al convoglio ministeriale con la propria auto e poi dopo essere sceso cercando di compiere atti di violenza. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) ha designato il fondatore di WikiLeaks Julian Assange come “prigioniero politico“. Nella mozione, l’assemblea accusa le autorità del Regno Unito di non essere state capaci di proteggere la libertà di espressione di Assange e ha esortato gli Stati Uniti a riformare le proprie leggi sullo spionaggio. (Strumentipolitici)

Strumentipolitici - 2 Ottobre 2024 – Bosnia attentato al ministro della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina di etnia serba

La Bosnia al voto in un clima sotto shock per l’alluvione mortale e tensioni secessioniste - La Commissione elettorale centrale ha deciso ieri di non rinviare il voto a causa delle alluvioni che hanno interessato in particolare l’area centrale del paese, con la sola eccezione dei quattro comu ...(editorialedomani)

Addio a Sammy Basso, 28enne biologo e più longevo malato di progeria - Si è spento a 28 anni Sammy Basso, il biologo veneto affetto dalla rara malattia di Hutchinson-Gilford (SPHG). Il ministro dell'Istruzione italiano Valditara ha proposto di intitolare una scuola in su ...(it.euronews)

Meteo: gravi Inondazioni in Bosnia, almeno 20 morti e decine di dispersi; il Video - Almeno 20 morti accertati e decine di dispersi, oltre a numerosi feriti! Questo è il grave bilancio diffuso dalle autorità locali sulle disastrose alluvioni che hanno colpito il 3-4 Ottobre 2024 la pa ...(informazione)