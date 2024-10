Uomini e Donne Armando in lacrime per la figlia | poi il duro sfogo sui social

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 5 ottobre 2024) News Tv. Durante la puntata di giovedì 3 ottobre 2024, un colpo di scena ha scosso il pubblico diIncarnato e Mario Cusitore hanno avuto una pesante lite al termine della quale, lo storico cavaliere è crollato.era visibilmente scosso dalle critiche ricevute, anche da Maria De Filippi, per il suo atteggiamento insistente nei confronti di Mario Cusitore. La conduttrice ha spiegato che le sue parole non erano un attacco personale, ma una semplice necessità di moderare i toni della discussione. Ma ormai il danno era fatto. CosìIncarnato si è aperto totalmente e ha spiegato a, che sta così male per via della situazione con la. Loè continuato sui, dove il cavaliere si è trovato a dover rispondere ad alcune critiche da parte degli haters.