Televisione in lutto addio a Enzo Stinchelli | grandi interviste ai grandi dello spettacolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) E’ morto a 96 anni, nella sua casa di San Gemini, il giornalista, originario di Narni.– dopo gli esordi in teatro – aveva lavorato in Rai per circa quarant’anni ed era stato autore di celebria personaggi, da Alberto Sordi a Vittorio Gassman, Monica Vitti, Massimo Troisi, oltre che a personalità del mondo della politica esport. Da cronista sportivo,aveva lavorato come inviato alle Olimpiadi di Monaco del 1972, trovandosi a dover raccontare i tragici momenti dell’attentato terroristico di Settembre nero. Giornalista dotato di grande ironia, anticonformista, dissacrante, era stato il conduttore di uno dei primi “salotti” televisivi, Tg l’una – Quasi un rotocalco per la domenica, su Rai 1 la domenica alle 13, andato in onda con successo dal 1974 al 1993.