Roma | uomo sviene in strada per indigenza la Polizia Locale avvia una raccolta di beni di prima necessità

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gli agenti del I Gruppo Prati intervengono in aiuto di un 60enne in difficoltà, attivando unasolidale per sostenerlo e fornirgli un supporto materiale e morale. Un gesto di solidarietà da parte delladiCapitale ha dato un po’ di sollievo a undi 60 anni in gravi condizioni di. Gli agenti del I Gruppo Prati erano in servizio nei pressi di Piazza delle Cinque Giornate quando si sono accorti di una persona svenuta a terra. Immediatamente sono accorsi in suo aiuto, constatando che l’era visibilmente provato e in uno stato di malessere legato a una profonda povertà. Di fronte alla situazione di emergenza sociale, i poliziotti intervenuti hanno coinvolto tutti i colleghi del Gruppo Prati, con sede in via del Falco, organizzando unadialimentari e diper sostenere l’