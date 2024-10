Roma Corriere dello Sport | in caso di flop a Monza Juric a rischio esonero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Larischia un nuovo ribaltone. Tra le colonne del ‘’ si prefigura uno scenario apocalittico che rischia di abbattersi sul mondo giallorosso: indi, contro l’ultima in classifica che ancora non ha vinto neanche una partita in questo campionato, Ivanrischierebbe l’dopo appena cinque partite (tre di campionato e due di Europa League). Nonostante i sei punti conquistati contro Udinese e Venezia, la posizione del mister giallorosso, subentrato a Daniele De Rossi, non sarebbe così solida. Colpa della brutta prestazione in Europa League contro l’Elfsborg. Uno scenario che frulla nella mente dei Friedkin, si legge sul. Insomma, la partita di domani alle ore 18 rischia di essere l’ennesimo crocevia di una stagione cominciata in salita e che non vede, neanche lontanamente, la vetta per scollinare.