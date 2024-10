Ritrovarti con la faccia piantata nel water del liceo che frequenti perché per gli altri tuoi coetanei sei considerato gay disonorevole | lo sfogo di Virginio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), vincitore della decima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha pubblicato il nuovo singolo “Amarene”. È la storia di due persone che si lasciano travolgere da un’attrazione fatale, consapevoli dell’impossibilità di poterla vivere appieno. “Le amarene sono ciliegie, ma sono amare – spiega– E amare per me, in questo brano, è anche un verbo centrale e a volte è amarezza. A questa metafora ho pensato quando ho scritto Amarene. In questo pezzo racconto di quando, dopo il primo incontro, capisci che quella storia potrebbe diventare seria e allora cerchi di allontanare l’idea, cerchi di scappare, ma non puoi. L’istinto, l’attrazione, è qualcosa che non sempre puoi controllare. Lo dedico a tutti coloro che si sono trovati o che si trovano in questa condizione, tutti quelli che si sentono giudicati, derisi, delusi da qualcosa che non si sentono liberi di poter vivere.