Ragazzo accoltellato al fianco | è caccia ai tre aggressori

(Di sabato 5 ottobre 2024) Rimini, 5 ottobre 2024 – Un agguato in pieno giorno nelle strade di Miramare. Forse un regolamento di conti per questioni di droga o per un amore conteso, al culmine del quale unalbanese di circa 25 anni è stato raggiunto da una coltellata ale ricoverato d’urgenza in terapia intensiva. E’ la vicenda, dai contorni ancora piuttosto indefiniti, su cui stanno ora cercando di fare luce gli agenti della squadra mobile di Rimini, al lavoro per ricostruire quanto accaduto mercoledì scorso, ma anche per risalire all’identità dei presuntiche hanno fatto scattare la trappola. Il tutto si è svolto in una manciata di minuti, in pieno giorno. Sono da poco passate le 15 e, in una strada di Miramare, c’è una macchina ferma con a bordo due ragazzi albanesi, tra i 20 e i 25 anni, che parlano tra di loro.