Qual è l' impatto sulla popolazione femminile delle politiche salariali occupazionali di aiuto alla natalità? Spesso chi decide in questi campi non se lo chiede in anticipo E l' effetto si nota Ma c' è chi lavora per cambiare

(Di sabato 5 ottobre 2024) Che tipo di economia avremmo se l’economia si accorgessedonne? Se ammettesse che fino a ora i suoi modelli sono stati incentrati sugli uomini, ovvero su una parte dell’umanità considerata come il tutto? Se fosse un’economia più giusta e inclusiva? I Paesi che registrano un’equità di genere maggiore crescono più velocemente degli altri, ormai è noto. Conquistano anche una miglioreità della vita a vantaggio di tutti i cittadini, non solodonne, e costruiscono società più unite e resilienti: è l’Eige, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, a prendere le misure, uno per volta, dei vantaggi di una società che mette i generipari.