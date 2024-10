Protezione Civile certificazione per ospedale da campo della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pisa, 5 ottobre 2024 - Il modulo Emt2, l'daRegione da impiegare in ambito nazionale e internazionale in caso di catastrofi e operazioni umanitarie, ha ottenuto la '' da parte di Oms e Commissione europea, così da essere pienamente operativo. "Laè all'avanguardia ed esempio per gestione emergenze", è il commento unanime del presidente Giani e dell'assessora allaMonia Monni al riguardo. Ieri sera atto di Pisa c'è stata la cerimonia difinale, a coronamento - spiega una nota - di un percorso di adeguamento iniziato nel 2022, con un progetto di cofinanziamentocommissione europea che aveva tre partner, il Dipartimento nazionale di, la Regione e il Gruppo chirurgia d'urgenza.