Pio Esposito non si ferma più | sbloccato il risultato in Spezia-Reggiana

(Di sabato 5 ottobre 2024) Francesco Piosigla la rete del vantaggio per lonella settima giornata del campionato di Serie B. L’italiano ha trovato il suo quarto gol nella serie cadetta. OTTIMA FORMA – Francesco Piocontinua a dimostrare il proprio talento con la maglia dello. Il calciatore di proprietà dell’Inter insacca in rete da distanza ravvicinata il gol che vale il vantaggio per la compagine ligure, riuscendo così a trovare il suo quarto gol in Serie B in 7 giornate. Il rendimento dell’attaccante italiano è sicuramente positivo, anche per il ruolo di punto di riferimento offensivo della squadra allenata da Luca D’Angelo.