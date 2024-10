Notizie calcio Napoli l’annuncio dell’esperto cambia tutto | la notizia riguarda il rinnovo del big

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arrivano novità importanti in casaper quantola situazione contrattuale di uno dei big dell’organico a disposizione di mister Antonio Conte. È finalmente tornato il sereno in casa: il club azzurro è in testa alla classifica del campionato di Serie A dopo sette giornate. Dopo la vittoria ottenuta contro il Como per tre reti a uno, la squadra di Antonio Conte può guardare con grande serenità ai prossimi impegni, oltre che con la fiducia ritrovata. L’obiettivo, però, è restare con i piedi per terra, per evitare che ci si possa far prendere la mano da eccessivi entusiasmi, così come spiegato dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale a più riprese nel corso delle ultime interviste.