Motta risponde alla stampa sulla frase di Conte | Cca’ nisciuno è fesso Chiedetegli se si riferiva a me

(Di sabato 5 ottobre 2024)corsa del Napoli allo scudetto e le pressioni esterne Antonio, nella conferenzavigilia della partita contro il Como, ha affrontato il tema delle pressioni esterne che gravano sul Napoli, attualmente considerato uno dei principali candidati allo Scudetto.ha evidenziato come le aspettative siano inevitabilmente elevate per una squadra con ambizioni di vittoria, e ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e la concentrazione per affrontare le sfide con determinazione. Ha ribadito che, nonostante le pressioni, è fondamentale per i giocatori rimanere uniti e concentrati sugli obiettivi di squadra. Inoltre, ha parlato della necessità di gestire le emozioni, sia positive che negative, per non farsi influenzare dalle opinioni esterne. Bisogna continuare a lavorare duramente per raggiungere i risultati desiderati.