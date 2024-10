L’anima del Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ile la vittoria di ieri sul Como: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Antoniopedala forte, come ha sempre fatto. La sua bicicletta va più veloce di tutte. La pressione esterna per ora sta facendo solo il solletico, anzi rischia di alimentare lo spirito di un gruppo che di partita in partita sembra diventare più unito”. Unche va veloce Anche quando come ieri si trova di fronte un avversario forte, spensierato e ricco di talento come il Como. Fabregas merita solo applausi, in questo momento la sua squadra gioca forse il miglior calcio del campionato. Ilè un mix di forza, carattere, organizzazione e classe e poi ci sono le qualità individuali”. Untornato a La standing ovation che lo stadio ha riservato a Lobotka è la fotografia di una prestazione mostruosa.