L’analisi del mister Grosso predica calma | È tutto in evoluzione

(Di sabato 5 ottobre 2024) SASSUOLO "Èancora molto relativo, e altrettanto in, basta nulla per cambiare la percezione di quelli che sono i momenti di questa stagione". E basta pochissimo, sembra suggerire Fabio(foto), per perdere quell’equilibrio del quale il Sassuolo è ancora alla ricerca, al riparo di una classifica brillante, certo, ma alle prese, per ammissione dello stesso tecnico neroverde, "di cose che fin qua ci stanno riuscendo bene ed altre meno". Una sola sconfitta e quattro gare senza gol al passivo raccontano una solidità di base dell’impianto di gioco che senza dubbio aiuta, qualche inattesa difficoltà casalinga – quattro punti in tre gare, solo Frosinone e Cittadella peggio – dice che c’è ancora da lavorare, "soprat– argomenta– nel cercare di volgere certe situazioni a nostra favore con più convinzione, ferocia e rabbia".