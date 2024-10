Incendio di Malagrotta 2023 | in 9 rischiano il processo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – La Procura di Roma ha chiuso le indagini relativescoppiato alla vigilia del Nataleall’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di. Nove le persone chedi finire sottoper l’accusa dicolposo. Si tratta di 7 addetti alla ditta di vigilanza e due responsabili della gestione del tmb, in amministrazione giudiziaria dall’estate 2018. Secondo l’accusa gli addetti alla vigilanza non avrebbero controllato i monitor di sorveglianza lasciando che il fuoco si propagasse “in modo incontrollato”. Vigilia di Natale “infuocata” a: in fiamme la discarica Per i responsabili della gestione dell’impianto invece l’accusa riguarda il fatto che le balle di rifiuti speciali non erano state posizionate in maniera appropriata (fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.