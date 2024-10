Il pianista Tuccia a Malta | Il mio viaggio musicale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tra i musicisti che hanno animato il recente ‘International Piano Festival’ figura anche il giovaneforlivese Nicolò Giuliano. Questa prestigiosa trasferta è stata l’ennesimo tassello di un percorso che affonda le radici nell’infanzia del musicista classe ’99. Un percorso che, come nella migliore delle storie, nasce da una difficoltà, quella in matematica: "In prima elementare mio padre mi iscrisse a un corso di propedeutica– racconta Nicolò Giuliano – perché la musica va a braccetto con la matematica e poteva quindi aiutarmi a migliorare". Il docente del corso è il maestro Valerio Mugnai, da cui l’allievo eredita la passione per il piano.