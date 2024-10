Il futuro in salita La fuga dal ciclismo | Troppo traffico e pochi sponsor

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) I numeri della Brianza ciclistica sono quelli di una provincia in crisi: le gare sono sempre meno, i corridori anche e glisono difficili da reclutare. Un calo importante sul quale è doveroso riflettere e intervenire. Quest’anno sono state cancellate due corse che hanno fatto la storia in Brianza e non solo, la Coppa d’Inverno per dilettanti a Biassono (102 edizioni) e il Trofeo Villaggio San Pio X per allievi di Cesano Maderno (60 edizioni) che avrebbero dovuto svolgersi ad ottobre. Una perdita che fa male. Anche le società affiliate sono passate da 76 alle attuali 58. Inutile negarlo, ildi provincia sta attraversando un momento delicato, ci sono poche gare in rapporto agli atleti.